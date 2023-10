Découvrez la première heure de jeu de Forza Motorsport jusqu’en 4K HDR

Après une longue attente, le huitième opus de la saga Forza Motorsport est enfin arrivé même s’il n’a pas la numérotation. Les fans de pilotage sur XSX/S et PC vont apprécier de pouvoir reprendre le volant.

Disponible depuis peu – et même depuis un moment pour celles et ceux qui ont eu la version avec accès anticipé – Forza Motorsport est disponible sur XSX/ et PC ainsi que pour les abonnés Xbox Game Pass.

Pour cette version l’équipe de Turn 10 Studios tente de moderniser sa simulation automobile avec une réalisation remaniée plus digne des nouvelles consoles de Microsoft ainsi que des PC dernier cri. La vidéo ci-dessous vous permet de découvrir les premières courses après le lancement du jeu. J’ai opté pour le mode Performance RT afin d’avoir un jeu tournant à 60FPS avec ray tracing.

Forza Motorsport est disponible sur XSX/S et PC.