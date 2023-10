SCUF Gaming s’intéresse aux gamers PC avec ses manettes SCUF Envision

Connu pour ses pads progamer, SCUF Gaming annonce deux nouveaux modèles dédiés aux joueurs sur PC nommés SCUF Envision et SCUF Envision Pro.

Même si une partie du public PC ne jure que par le duo clavier/souris, d’autres aiment jouer au pad. Il est vrai que pour certains genres de jeu, le pad traditionnel est parfois le meilleur système de commande.

Dans le domaine des pads SCUF Gaming s’était fait une réputation avec des pads progaming pour les joueurs sur consoles. Cette fois-ci l’accessoiriste cible le public PC avec deux modèles spécialement conçus pour les gamers PC nommés SCUF Envision et SCUF Envision Pro.

Avec une forme plutôt familière pour les joueurs Xbox, les deux manettes SCUF Envision se distingue toutefois sur de nombreux autres points. Tout d’abord les sticks analogiques sont alignés à l’instar de ce qu’on trouve dans le monde PlayStation. Ce pad présente également 11 entrées entièrement personnalisables avec notamment cinq touches G en façade permettant de lancer n’importe quel raccourci PC. Le SCUF Envision dispose également de deux boutons d’actions secondaires (SAX) latéraux et 4 palettes arrière. Bref, vous aurez de quoi vous régler des configurations en fonction de vos jeux favoris.

Bien plus qu’un nombre de boutons important, les SCUF Envision présente des boutons ABXY et une croix directionnelle avec des switchs mécaniques Omron pour des entrées plus précises et plus réactives. Le pad SCUF Envision Pro bénéficie des gâchettes Instant Triggers réglables afin d’avoir des clics similaires à une souris notamment pour les shooters ou avec plus de jeu pour des RPG ou des jeux de course. La version Pro bénéficie également d’une connectivité hyper rapide Corsair Slipstream à très faible latence.

8

Les deux pads sont compatibles avec le logiciel Corsair iCUE permettant d’accéder à tous les réglages comme les courbes de réponse des déclencheurs et des sticks, les zones mortes ou encore la synchronisation de l’éclairage RGB.

La SCUF Envision est disponible pour 150€ environ tandis que la SCUF Envision Pro est proposée à 200€. Vous pouvez les trouver chez certains revendeurs ou sur le site officiel de SCUF Gaming.