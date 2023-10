Microsoft propose de passer à la nouvelle génération avec son Xbox Starter Pack

Les fêtes de fin d’année approchent. Microsoft s’y prépare pour tenter les gamers n’ayant pas encore sauté le pas avec un pack Xbox Series S.

Microsoft annonce le lancement à partir du 31 octobre prochain sur Xbox Starter Pack qui comprend une Xbox Series S et 3 mois de Xbox Game Pass Ultimate le tout pour 299€.

A ce prix, vous aurez donc la console Xbox Series S blanche avec ses 512 Go de SSD et son pad blanc et pourrez découvrir pendant 3 mois tout le catalogue de jeux disponibles sur le Xbox Game pass Ultimate dont les récents titres comme Starfield, Forza Motorsport ou encore Lies of P. Cet abonnement vous donne accès aussi au jeu multijoueur en ligne ainsi qu’au catalogue EA Play. Et pour compléter le tout, si vous avez un PC, vous pourrez également découvrir tous les titres qu’offrent Xbox à ses abonnés Xbox Game Pass Ultimate.

Le Xbox Starter Pack sera disponible à partir du 31 octobre 2023 chez les revendeurs ainsi que sur la boutique en ligne Xbox.