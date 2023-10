Découvrez la première heure de Marvel’s Spider-Man 2 jusqu’en 4K HDR

Le nouvel opus des aventures de Spidey sort officiellement demain. En avant-première je vous propose de découvrir la première heure de jeu.

Si vous avez lu mon test, vous savez déjà que ce Marvel’s Spider-Man 2 est une belle réussite. S’il reste familier pour les fans des deux précédents titres, il apporte suffisamment de nouveauté et de fun avec une intrigue intéressante pour qu’on se décide à replonger dans les costumes de Peter et Miles à la recherche des méchants et autres criminels qui pullulent à New York tout en ayant un nouvel adversaire de taille à savoir Kraven.

Les vidéos ci-dessous ont été capturé sur PS5 en 4K HDR dans le mode performance. Vous pouvez donc les regarder à cette qualité là si vous avez l’écran qui va avec. J’ai opté pour le mode performance car cela reste le plus confortable avec un 60 FPS des plus stables. Le mode fidélité permet de gagner en résolution avec un ray tracing plus abouti qu’en mode performance mais le tout à 30 FPS.

La première vidéo est la VF où je vous ai aussi intégré le résumé proposé par le jeu des évènements des précédents titres. La seconde vidéo est le même prologue en version originale pour celles et ceux qui veulent entendre les voix en anglais.

Marvel’s Spider-Man 2 sort le 20 octobre 2023 uniquement sur PS5.