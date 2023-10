Test – Marvel’s Spider-Man 2 – Arachnophobia

BLOC INFO Date de sortie 20 octobre 2023 Editeur Sony Interactive Entertainment Développeur Insomniac Games Genre Action, Aventure Machines PS5 PEGI 16 ACHETEZ SUR AMAZON Version PS5

Après deux volets, Insomniac Games maîtrise son sujet. Avec ce nouvel opus, l’équipe nous embarque dans une nouvelle aventure avec Peter et Miles toujours confrontés au difficile équilibre entre être un super-héros et vivre comme le commun des mortels.

Comment concilier vie privée et vie publique ? C’est une problématique pour toute célébrité et tout créateur de contenu. Et c’est encore plus problématique pour les super-héros des mondes fictifs que nous aimons. Peter et Miles doivent faire face à bien des dilemmes tout en affrontant un grand nombreux d’ennemis cherchant à nuire à son gentil voisinage – enfin à la ville de New York.

A vous d’incarner Peter et Miles à tour de rôle dans des missions diverses et variées tout en découvrant une intrigue qui met en scène un vilain central en la personne de Kraven et le retour de divers anciens super-vilains qui vont servir un peu de toile de fond. Et histoire de varier les plaisirs, vous aurez aussi à affronter une secte et les habituels minables criminels qui pensent encore et toujours pouvoir passer à travers vos toiles. Le jeu permet d’incarner d’autres personnages mais je ne vais pas vous spoiler ici. A vous de le découvrir. L’histoire monte crescendo avec des enjeux de plus en plus importants. Alors que vous croyiez que Kraven était votre principal problème, l’arrivée du symbiote change la donne pour la dernière partie du jeu spectaculaire.

Je ne vais pas m’éterniser sur le gameplay de Marvel’s Spider-Man 2 puisque, si vous avez joué aux titres précédents, vous retrouverez rapidement tous vos automatismes. Se balancer entre les immeubles et combattre nombre d’ennemis restent familiers. Les enchaînements de coups se font avec fluidité et vous pourrez au fur et à mesure que vous progresserez dans l’aventure apprendre de nouveaux combos pour des fights encore plus spectaculaires et efficaces. Les coups finish sont toujours aussi jouissifs lorsqu’on voit les ennemis se prendre des parpaings. Les déplacements à travers les immeubles de New York sont toujours aussi fluides et spectaculaires. C’est un véritable plaisir.

Pour cette suite, Insomniac Games a ajouté une capacité qui va ravir les fans. En effet, les deux Spider-Man vont pouvoir planer et profiter des courants ascendants pour gagner en altitude très rapidement ou des vents de couloir entre les immeubles. Si vous trouviez les déplacements en vous balançant entre les immeubles grâce à vos toiles trop lents, vous allez être servi. Planer au-dessus de New York est non seulement plus rapide mais aussi plus spectaculaire et permet d’apprécier le travail des graphistes. Certaines activités vont d’ailleurs nécessiter de maîtriser cette nouvelle capacité.

Monde ouvert par excellence, les activités annexes vont peupler New York au fur est à mesure que vous progresserez dans l’histoire. Même si ces quêtes annexes ne sont pas toujours des plus intéressantes, les fanatiques du nettoyage de carte vont apprécier la flopée d’activités et de mini-jeux à faire surtout pour collectionner divers bonus et vous permettre d’améliorer vos Spider-Men et trouver les nombreux costumes. Si l’intrigue principale peut se terminer en une petite vingtaine d’heures, faire 100% du jeu vous prendra un peu plus de temps. Vous en aurez pour votre argent même s’il ne fera pas s’attendre à des centaines d’heures de jeu.

Techniquement, Insomniac Games a fait encore un très bon boulot. Le jeu gagne en richesse graphique avec un New York qui fourmille de détails. La ville gagne aussi en population. On y croisera ainsi beaucoup plus de véhicules et de piétons donnant vraiment l’impression d’une ville bel et bien vivante. Côté performances, rien à redire. Vous avez le choix entre divers réglages en fonction de votre TV. Je conseille personnellement le mode performance permettant un jeu à un 60FPS stable – les cinématiques restent en 30FPS toutefois. Insomniac Games s’est encore amusé avec la vitesse du SSD de la PS5 pour des séquences particulièrement spectaculaires comme ce qu’on voit au début du jeu où le Spider-Man Miles se fait éjecter à l’autre bout de la ville avant de revenir à la même vitesse grâce à une toile qu’il improvise. On découvre aussi un peu plus tard dans le jeu, des séquences de téléportation qui ne sont pas sans rappeler ce qu’on a vu dans le Ratchet & Clank Rift Apart. Avec des doublages en français réussis et une bande sonore suffisamment épique, ce Marvel’s Spider-Man 2 renchérit sur les qualités des précédents volets avec un titre soigneusement conçus avec les capacités de la PS5 en tête. Une belle réussite.