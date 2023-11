Une grosse mise à jour pour Immortals of Aveum dans deux semaines

La première création d’Ascendant Studios est plutôt sympathique en proposant un FPS solo dans un univers de magie. L’équipe continue à soutenir leur titre avec une nouvelle mise à jour.

Disponible dès le 16 novembre prochain, la mise à jour 1.0.6.0 est la plus importante lancée par l’équipe d’Ascendant Studios à ce jour. Nommée L’Echollecteur, cette mise à jour va propose du contenu jouable et de nouveaux équipements. Elle va également ajouter quelques autres nouveautés comme le mode Nouvelle Partie+ pour celles et ceux qui veulent refaire le jeu et la difficulté Grande Magnus. Diverses améliorations et optimisations seront également implémentées.

Si vous n’avez pas craqué sur ce titre, sachez qu’une version d’essai gratuit sera proposée sur PS5 et XSX/S pendant la seconde moitié de ce mois de novembre. Il en va de même pour une démo sur PC qui sera disponible sur Steam prochainement.

Immortals of Aveum est disponible sur PS5, XSX/S et PC.