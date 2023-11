Gran Turismo 7 – Les nouveautés de la mise à jour 1.40 de novembre 2023

Polyphony Digital et Sony préparent le lancement de la prochaine mise à jour pour Gran Turismo 7. Numérotée 1.40, cette mise à jour est bien plus riche en nouveautés que d’habitude de quoi nous faire retourner au paddock.

Dès ce jeudi 2 novembre, les possesseurs de Gran Turismo 7 vont pouvoir découvrir du nouveau contenu avec la plus grosse mise à jour 1.40 proposée depuis le lancement du jeu également nommée Spec II dont voici le détail ci-dessous :

Une nouvelle cinématique d’introduction

7 nouvelles voitures Dodge Charger R/T 426 Hemi ’68 Dodge Challenger SRT Demon ’18 Lexus LFA ’10 Mercedes-Benz 190 E 2.5-16 Evolution II ’91 NISMO 400R ’95 Porsche 911 GT3 RS (992) ’22 Tesla Model 3 Performance ’23

Un nouveau circuit sur neige Lake Louise avec trois tracés Lake Louise Long Track Lake Louise Short Track Lake Louise Tri-Oval

3 extra menus dans le GT Café [Extra Menu No. 31] ‘Collection: Road-Going Racers’ (Collector Level 30 and above [Extra Menu No. 32] ‘Collection: Lexus’ (Collector Level 34 and above) [Extra Menu No. 33] ‘Collection: Red Bull X Series’ (Collector Level 49 and above)

Nouveaux défis hebdomadaires et mode course rapide dans les Circuits Mondiaux

Nouveau permis avec une cinquantaine de nouveaux tests à réussir

Une nouvelle section Paddock permettra de discuter via texte et emoticons avec d’autres joueurs et admirer leurs voitures.

Sur PS5, il sera possible de jouer à 4 en écran splitté en plus du mode 2 joueurs écran splitté précédemment disponible.

Les photographes apprécieront l’arrivée des vitesses d’obturation plus faibles de 1/1 à 1/30 secondes pour des effets de traînée de lumière

Un nouveau Scape sera ajouté : Polyphony Digital Tokyo Office.

La section Ma Page va être modernisé

Cette mise à jour va également déployer une nouvelle version de l’agent IA Gran Turismo Sophy qu’on avait pu expérimenter précédemment. Sony AI a travaillé sur son agent IA dédié au pilotage avec une version 2.0 que les joueurs sur PS5 uniquement pourront affronter. Si la dernière fois, Polyphony Digital avait proposé juste une seule course, cette fois-ci, on pourra affronter GT Sophy 2.0 sur des courses rapides – remplaçant l’ancien mode course arcade. Vous pourrez ainsi choisir d’affronter les bots habituels ou Sophy 2.0. Cet agent sera capable de piloter 70% des voitures disponibles sur GT7 sur 9 circuits.

Une mise à jour plutôt alléchante donc histoire de reprendre le volant de manière plus régulière et terminer toutes les nouvelles compétitions et défis.

Gran Turismo 7 est disponible sur PS5 compatible PS VR2 et PS4/Pro