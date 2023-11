Capcom confirme Resident Evil 4 sur les iPhone 15 Pro, les iPad et Mac à puce Apple pour fin décembre

Alors que Resident Evil Village est arrivé y’a peu sur les iPhone 15 Pro et Pro Max – on vous prépare une vidéo pour une diffusion prochainement – Capcom prépare déjà la sortie du second titre sur les derniers iPhone et sur les iPad à base de puce Apple.

Capcom confirme la sortie du remake de Resident Evil 4 sur iPhone 15 Pro et 15 Pro Max ainsi que sur les iPad à base de puce Apple M1 et supérieur pour le 20 décembre prochain. A cette date, les fans pourront non seulement jouer à l’excellent remake mais aussi acquérir et jouer au DLC sorti plus récemment et nommé Separate Ways permettant d’incarner Ada Wong dans une mission annexe. A noter que la version Mac à puce Apple est également prévue à la même période.

Pour rappel, Resident Evil 4 est un remake du titre sorti à l’origine sur la GameCube de Nintendo. L’histoire nous permet de suivre les péripéties de Leon S. Kennedy dans une mission qui se déroule 6 années après les évènements de Racoon City. Il va devoir tenter de sauver la fille du président des Etats-Unis en allant dans un village européen isolé plus que lugubre.

Ces adaptations vont bénéficier de l’achat universel – achetez sur n’importe quel plateforme compatible et vous pourrez le récupérer pour les autres plateformes – et la progression croisée permettant ainsi de continuer votre aventure même lorsque vous passez d’une machine à une autre. Vous pouvez ainsi jouer sur votre Mac à domicile puis continuer sur votre iPhone 15 Pro en déplacement par exemple. A l’instar de Resident Evil Village, vous pourrez jouer à une section du jeu afin de tester avant de décider de payer pour le jeu complet.

Resident Evil 4 sera disponible sur l’Apple Store à partir du 20 décembre 2023 pour les iPhone 15 Pro et 15 Pro Max, pour tout iPad M1 et supérieur et tout Mac M1 et supérieur.