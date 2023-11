Cassez tout joyeusement dans Teardown

Ne vous méprenez pas, Teardown n’est pas un Minecraft ou une extension au titre de Mojang mais bien un titre original avec un concept plutôt intéressant.

Développé par Tuxedo Labs et Saber Interactive, Teardown est un jeu où il vous faudra vous lancer dans des casses à travers une campagne de 40 missions. Pour chacune de ces missions, vous aurez un objectif principal (voler, détruire certains objets) et des défis bonus annexes le tout parfois avec un timing à respecter. A vous d’utiliser les outils, les armes et les véhicules pour atteindre les objectifs proposés.

En dehors de la campagne, vous aurez droit au mode bac à sable qui vous ouvre tous les cartes précédemment débloqués dans le mode campagne pour les explorer ou tout simplement pour tout faire sauter. Un mode Créativité permet de créer vos propres structures, sculptures, etc pour tout détruire. L’équipe dévoile déjà une première extension de campagne nommée Time Campers qui vous enverra dans un environnement Far West. Un second DLC nommé Folkrace propose divers véhicules ainsi que de nouveaux modes de course et divers défis destructifs. Courant 2024, deux autres DLC sont prévus pour enrichir le titre pour celles et ceux qui veulent se défouler en faisant sauter tout et n’importe quoi… virtuellement cela va de soi.

Teardown est prévu sur PS5, XSX/S et PC. Les abonnés PlayStation Plus Extra/Premium pourront y jouer gratuitement dès le lancement.