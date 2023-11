Le shoot’em up Valfaris Mecha Therion arrive à la fin du mois sur PC

Si vous êtes un fan de jeux d’action/arcade old school, vous avez sans doute connu Valfaris, un jeu d’action/plateforme particulièrement explosif. L’équipe de Steel Mantis reviennent avec une suite… enfin presque une suite.

L’éditeur Big Sugar et les développeurs de Steel Mantis confirment le lancement de Valfaris Mecha Therion pour le 21 novembre prochain sur PC. Suite/spinoff de Valfaris, cette fois-ci Valfaris Mecha Therion se transforme en un shoot’em up qui conserve le look old school avec des textures pixel art alors que le jeu est en fait entièrement en 3D.

Pour cette suite/spinoff, le joueur va reprendre son rôle de Therion, le héros du premier titre. Toutefois, cette fois-ci, il va piloter un mecha afin d’affronter des hordes d’ennemis et divers boss dans un shoot’em up à scrolling horizontal. Et comme bien de titres du genre, attendez-vous à un arsenal dévastateur pour nettoyer l’écran de tout ennemi.

Valfaris Mecha Therion sortira le 21 novembre 2023 sur PC. Les versions PS5, XSX/S, PS4/Pro, Xbox One/X et Switch sortiront qu’en 2024.