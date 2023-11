Le jeu d’action Tiger Blade arrive sur PS VR2 à la mi-novembre

Si vous avez envie de trancher dans le vif du sujet et vider des chargeurs en VR, Tiger Blade est sans doute le titre qu’il vous faudra sur votre PS VR2.

Big Sugar et le développeur Ikimasho ne vont plus tarder à proposer leur Tiger Blade pour tous les possesseurs de PS VR2 avec une date de sortie prévue pour le 17 novembre prochain.

L’action de Tiger Blade vous emmènera dans une Corée du Sud alternative où vous allez incarner un assassin du clan des Tigres. A vous de défendre un précieux cargo de la convoitise de tous les gangs rivaux. Le jeu va mêler des combats à armes blanches et du gunfight le tout évidemment en vue subjective. Pour éviter tout problème de malaise VR, le jeu offre un gameplay où le joueur glisse d’une zone de combat à l’autre automatiquement. Vous aurez aussi la possibilité d’utiliser un grappin pour vous transporter à un autre point. Vous devrez souvent switcher entre votre lame et votre gun pour combattre les ennemis, certains étant invulnérables à vos coups de katana. Il faudra aussi souvent tenter de bloquer les balles ennemies ou encore de piquer les armes plus puissantes que pourraient posséder vos adversaires.

Tiger Blade va évidemment profiter des capacités spécifiques du PS VR2 et de ses manettes Sense pour une immersion encore plus poussée avec la gestion des gâchettes adaptatives, de la vibration sur le casque ou des retours haptiques. Compte tenu de l’univers du jeu, l’équipe a aussi opté pour de la K-Hip Hop pour vous plonger dans l’ambiance.

Tiger Blade est prévu sur PS VR2 pour le 17 novembre 2023.