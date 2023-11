Sony et Naughty Dog confirment The Last of Us Part II Remastered pour janvier prochain

Ces dernières heures une rumeur circulait évoquant le développement d’un remaster du second volet des aventures d’Ellie. Sony et Naughty Dog confirment et dévoilent images, vidéo et date de sortie.

Et il ne faudra pas attendre vraiment longtemps pour pouvoir (re)goûter à cette aventure puisque The Last of Us Part II Remastered sera disponible sur PS5 à partir du 19 janvier 2024 de quoi bien débuter la nouvelle année.

Avec ce remaster du second volet lancé en 2020, Naughty Dog veut proposer aux possesseurs de PS5 la version ultime de leur oeuvre avec une réalisation mise à jour après avoir proposé un remaster du premier volet l’an dernier.

Outre une réalisation profitant des capacités de la PS5, Naughty Dog va intégrer de l’inédit. Ainsi un nouveau mode nommé No Return (Sans retour) sera proposé. Il s’agit d’un mode rogue-like où vous devrez progresser en affrontant nombre d’ennemis. Comme tout rogue-like, à chaque run, les situations et les rencontres changeront. Ce mode permet d’incarner divers personnages jouables donc certains pour la première fois dans la saga. Les récompenses à chaque run dépendront des rencontres et de vos choix pour améliorer votre hérps, débloquer d’autres personnages jouables, des skins et bien plus encore.

Pour les fans de guitare, Naughty Dog va ajouter un mode Guitar Free Play qui vous permettra de jouer de la guitare avec divers personnages tout en utilisant des pédales d’effets pour moduler vos performances. Bref, c’est un pur trip en dehors du jeu principal. Le mode Speedrun qu’on pouvait débloquer dans The Last of Us Part I sera de retour pour qui veut tenter de terminer le jeu le plus rapidement possible. Il sera possible également de débloquer de nouveaux skins pour Ellie et Abby et accéder toujours à l’excellent mode photo.

Les fans pourront également découvrir des segments de jeu qui n’ont pas été retenu pour le jeu final avec des commentaires des développeurs. Par ailleurs, toutes les cinématiques du jeu pourront être commentés par divers membres de l’équipe ou les acteurs afin d’en apprendre plus sur le développement, les coulisses et des anecdotes.

Techniquement, The Last of Us Part II Remastered proposera trois modes graphiques. Le mode fidélité proposera du 4K natif en 30 FPS. Le mode performance tournera en 1440p upscalé en 4K à 60FPS. Enfin un mode avec framerate débloqué sera idéal pour celles et ceux jouant sur les écrans compatibles avec le VRR de la PS5. Evidemment, la résolution des textures va augmenter tout comme le niveau de détail ou encore la qualité des ombres. Le jeu va ainsi gagner en qualité graphique et en réalisme visuel. Et comme tout titre PS5 Sony qui se respecte, le jeu prend en compte les capacités spécifiques de la console comme son SSD ultra-rapide pour des temps de chargement ultra-courts ou les capacités du DualSense.

Pour les collectionneurs, Sony a prévu une édition spéciale qui sera uniquement disponible sur le site PlayStation. Nommée The Last of Us Part II Remastered W.L.F Edition, cette édition comprendra :

Le jeu

Un steelbook

4 pin’s

Un patch Washington Liberation Front

47 cartes de la Society of Champions dont 8 holographiques

Un détail important pour votre portefeuille. Si vous possédez déjà The Last of Us Part II sur PS4, vous pouvez tout simplement payer 10$ (sans doute 10€ pour la France) pour obtenir la version numérique de cette version remasterisée du PS5. Vous pourrez même importer vos sauvegardes PS4 pour qu’elles soient prises en compte sur la version remaster PS5.

The Last of Us Part II Remastered sortira sur PS5 le 19 janvier 2024. Il y a fort à parier qu’une version PC sortira ultérieurement comme ce fut le cas pour The Last of Us Part I.