Krafton dévoile la prochaine carte de PUBG Battlegrounds, Rondo

L’initiateur du genre battle royale à savoir PUBG continue à être mis à jour et s’enrichir de contenus divers et variés. Pour cette fin d’année, les développeurs de Krafton nous préparent une nouvelle carte.

Nommée Rondo, cette nouvelle carte, la plus grande jamais proposée aux joueurs va permettre aux joueurs de varier les plaisirs. C’est dans un décor mêlant la tradition et le modernisme que vous allez une fois de plus devoir combattre vos adversaires. On y trouvera ainsi des lacs et des bosquets de bambous au sud-ouest, des crêtes au nord-est, divers lacs et des forêts dans la zone Yu Lin. Tin Long Garden est un quartier résidentiel traditionnel avec cascades et montagnes rocheuses et Mey Ran comprendra des bâtiments et des rivières. La carte intègre aussi une ville moderne nommée Jadena avec divers gratte-ciels et des enseignes lumineuses. Bien d’autres endroits seront à explorer.

Ces environnements pourraient impacter le gameplay. Par exemple les bambous pourront être détruits grâce à des objets jetables ou par des véhicules. Divers options de transport spécifiques à la ville comme des escalators permettant de passer d’un bâtiment à l’autre dans la ville.

Comme vous pouvez vous en douter, cette mise à jour va également ajouter du nouveau côté armement. Une nouvelle arme spécifique sera proposée. Il s’agit d’une mitraillette (SMG) JS9 de 9 mm avec un recul plutôt faible et la possibilité de passer en tir automatique.

La mise à jour 27.1 de PUBG Battlegrounds comprenant la carte Rondo sera disponible sur PC dès le 6 décembre et sur consoles à partir du 14 décembre. En attendant, voici la vidéo et une belle galerie d’images pour vous faire une petite idée de ce qui vous attend.