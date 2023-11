Découvrez les premières missions de Teardown jusqu’en 4K

Si le titre laisse à penser à un jeu de destruction, il est en fait plus subtil et permet de découvrir divers puzzles à compléter par bien des moyens.

Teardown propose en effet de nombreux niveaux avec divers objectifs à atteindre, des objets à récupérer et des sites à détruire. Pour ce faire, vous aurez à disposition certains outils et pourrez utiliser ce que vous trouverez dans l’environnement pour mener à bien vos missions. Incarnant le propriétaire d’une entreprise de destruction, vous allez être embarqué dans des missions pas des plus « catholiques ».

La vidéo ci-dessous capturée sur PS5 en mode performance permet de vous montrer un peu le concept général et l’univers particulier de Teardown avec une réalisations reposant sur des voxels avec un moteur physique réaliste.

Teardown est disponible sur PS5, XSX/S et PC. Les abonnés PlayStation Plus Extra/Premium ont accès au jeu gratuitement.