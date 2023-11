Découvrez les 45 premières minutes de Like a Dragon Gaiden jusqu’en 4K

Les aventures de Kazuma Kiryu continuent chez Sega avec un nouvel opus. Les fans de la saga ne seront pas dépaysés avec un gameplay familier pour découvrir une intrigue inédite.

En attendant notre test, voici donc notre vidéo de gameplay de ce nouvel épisode qui va nous permettre de découvrir une histoire se déroulant 3 ans après les évènements de Yakuza 6 The Song of Life et juste avant et pendant les évènements de Yakuza Like a Dragon. Kiryu est donné pour mort et vit sous une autre identité.

Les fans de la saga peut franchement se lancer les yeux fermés puisque tout leur sera familier avec les séquences de fight bien punchy et jouissifs. La vidéo a été capturé sur la version Xbox Series X en 4K HDR. Le résultat est plutôt soigné même si on peut trouver que certains environnements semblent un peu trop basiques dans leur modélisation.

Like a Dragon Gaiden The Man Who Erased His Name est disponible sur PS5, XSX/S, PS4/Pro, Xbox One/X, PC.