Découvrez le prologue de Goldorak Le Festin des Loups jusqu’en 4K

Tant attendu par les fans et les nostalgiques, l’adaptation vidéoludique de Goldorak est enfin dans les bacs. Le résultat est avouons-le plutôt décevant d’un point de vue d’un pur gamer. Mais on peut enfin incarner le héros de notre enfance n’est-ce pas?

Microids et le studio Endroad ont donc sorti leur adaptation vidéoludique – la toute première à ma connaissance aussi étonnant que cela puisse paraître – de l’oeuvre de Go Nagai. Mêlant diverses séquences entre beat’em up dans des mondes mi-ouverts à multiples objectifs et du shoot, ce Goldorak joue clairement la carte de la nostalgie. Je reviendrais plus en avant sur ce jeu dans le test à paraître.

La vidéo ci-dessous capturée sur PS5 donne toutefois un avant-goût de la réalisation qui semble quelque peu approximatif. Compte tenu des environnements et du type de rendu, il est relativement incompréhensible d’avoir un jeu à 30FPS et des saccades dans la partie monde ouvert d’autant plus que le jeu ne tourne pas en 4K – la vidéo étant une version upscalée par la console. Bref, il faut espérer que les développeurs vont peaufiner leur bébé. D’autres sections du jeu tournent plutôt pas mal donc cette disparité est déplorable sur une console comme la PS5.

Goldorak Le Festin des Loups est disponible sur PS5, XSX/S, PS4/Pro, Xbox One/X, Switch et PC.