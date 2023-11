Découvrez ma première heure de Flashback 2 jusqu’en 4K

Flashback est un sacré coup de vieux pour moi pour l’avoir écumé sur Amiga il y a… 30 ans. Il aura fallu attendre trois décennies pour que Paul Cuisset se lance avec Microids sur une véritable suite.

On reprend donc le rôle de Conrad Hart dans un jeu reprenant divers ingrédients du premier volet. Principalement avec un affichage de profil et réalisé en 3D, Flashback 2 ajoute la troisième dimension dans les déplacements et le gameplay puisque la profondeur est prise en compte. A l’instar du titre originel, vous allez progresser d’objectif en objectif dans divers lieux pour dérouler une intrigue tout en jouant de la gâchette.

La vidéo ci-dessous capturée sur la version PS5 permet de découvrir la toute première heure de jeu où Conrad part à la recherche de son pote Ian avec l’aide d’A.I.S.H.A, une IA intégrée à son gun toujours prompt à lui donner des informations et des conseils.

En découvrant Flashback 2, j’avoue que le jeu a quelque peu touché ma fibre nostalgique. Le gameplay est plutôt bon même si certains aspects auraient sans doute mérité un peu plus de polish. Je pense notamment au système de tir qui n’est pas d’une grande clarté. Une visée laser aurait été le bienvenu par exemple. De même, puisque le jeu permet des déplacements dans la profondeur, l’angle de caméra et le style graphique coloré mais parfois sombre ne permettent pas toujours des déplacements fluides sans percuter objets et murs.

Flashback 2 est disponible sur PS5, XSX/S et PC. Les versions PS4/Pro, XSX/S et Switch sortiront au premier trimestre 2024.