Immortals of Aveum voit débarque de nouvelles fonctionnalités avec la mise à jour Echocollecteur

Le shooter/magie de l’équipe d’Ascendant Studios voit débarquer une mise à jour qui pourrait intéresser les fans du jeu grâce des améliorations et quelques nouveautés.

Sorti depuis quelques joueurs, la dernière mise à jour d’Immortals of Aveum nommée Echollecteur et numérotée 1.0.6.0 ajoute son lot d’améliorations et de contenus donc voici le détail :

Du contenu de fin de jeu : Les joueurs peuvent poursuivre l’aventure de Jak dans « Échollecteur », alors qu’il doit débarrasser Aveum des Passages délabrés corrompus et empêcher un automate magique, l’Échollecteur, de siphonner le pouvoir de la Voie. 4 nouveaux Passages délabrés de fin de jeu à explorer. Les trois premiers sanctuaires révèlent l’accès qui mène au combat de boss final contre l’Échollecteur De nouvelles récompenses d’équipement , dont un Gantelet vert légendaire Du nouveau Lore à découvrir qui raconte l’histoire de l’Échollecteur, une ancienne entité aristéenne

Les joueurs peuvent poursuivre l’aventure de Jak dans « », alors qu’il doit débarrasser Aveum des Passages délabrés corrompus et empêcher un automate magique, l’Échollecteur, de siphonner le pouvoir de la Voie. Le mode Nouvelle partie+ : Les joueurs peuvent commencer une nouvelle partie tout en conservant ou améliorant les caractéristiques clés de leur progression : Amélioration de leurs équipements épiques et légendaires dans la Forge dans NP+ Rééquilibrage de la santé, des dégâts et des capacités des ennemis Jak conserve la plupart des capacités et sorts débloqués lors d’une partie précédente Ajustements apportés à l’expérience et à l’argent gagnés en jouant

: Les joueurs peuvent commencer une nouvelle partie tout en conservant ou améliorant les caractéristiques clés de leur progression : Le niveau de difficulté Grand Magnus : Les joueurs peuvent découvrir une option de difficulté supplémentaire offrant de nouveaux défis de combat dans la version la plus exigeante d’Immortals of Aveum à ce jour.

En plus de ces contenus, le jeu devrait gagner en performance histoire de rendre le jeu plus fluide quelle que soit la machine concernée.

Si vous n’avez pas craqué pour le jeu sachez qu’un essai gratuit est disponible sur PS5 et XSX/S et une démo PC est disponible sur Steam.

Pour rappel, Immortals of Aveum est un shooter où la magie remplace les armes à feu et permet de suivre le périple d’un certain Jak rejoignant une ordre d’élite de mages tentant de sauver le monde du mal.

Immortals of Aveum est disponible sur PS5, XSX/S et PC.