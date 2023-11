Nouvelles images de Like a Dragon Infinite Wealth

Alors que Like a Dragon Gaiden est récemment sorti, l’équipe de Ryu Ga Gotoku Studio de Sega est sur la dernière ligne droite pour les nouvelles aventures de son autre héros plus déjanté, Ichiban Kasuga.

Le studio a ainsi mis à disposition une énorme galerie d’images de leur prochaine production permettant de découvrir de nombreux protagonistes dont certains rappelleront des souvenirs ainsi que divers lieux où va se dérouler Like a Dragon Infinite Wealth.

Pour rappel, contrairement à la série des Yakuza avec Kazuma Kiryu plutôt axée sur l’action et l’aventure, les péripéties d’Ichiban Kasuga proposent des combats dignes d’un JRPG à savoir au tour par tour. Cela nécessite donc un minimum de gestion tactique. Pour ce nouvel opus se déroulant après les évènements de Yakuza Like a Dragon, l’outsider qu’est notre héros du jeu va s’associer avec Kazuma Kiryu dans une aventure qui les mèneront de Yokohama à la ville d’Honolulu à Hawaï. Vous devrez contrôler les deux héros chacun ayant leurs propres caractéristiques. Chacun peut choisir parmi différents métiers fonctionnant tels des classes. Kiryu pourra même se permettre parfois des combats temps réel comme dans ses autres épisodes. Evidemment comme tout titre du développeur, nombre de mini-jeux seront accessibles comme le karaoké, les flèchettes, le mahjong et bien d’autres encore histoire d’égayer votre vie.

Like a Dragon Infinite Wealth est prévu sur PS5, XSX/S, PS4/Pro, Xbox One/X et PC pour le 26 janvier 2024.