DJI lance sa nouvelle mini-caméra pour vloggers, l’Osmo Pocket 3

Date de sortie 25 octobre 2023 Constructeur DJI Type Caméra vlogging, Gimbal

Le marché des vloggers et des créateurs de contenu ne cesse de croître. Bien des fabricants y vont de leur produit destiné à ce public particulier. DJI avait initié un type de produit inédit avec le tout premier Osmo Pocket. La troisième itération débarque dans les rayons.

DJI que beaucoup connaissent surtout pour être le leader sur les drones civils s’étaient lancé sur les caméra action avec ses Osmo Action mais avait aussi innové avec des petites caméras Osmo Pocket ciblant tout particulièrement les vloggers en tous genres. L’originalité est l’intégration de la partie caméra sur un gimbal – stabilisateur mécanique. Les Osmo Pocket n’étaient toutefois pas les premières puisque la gamme Osmo avait débutée bien avant avec des modèles plus imposants destinés plutôt aux professionnels.

Après deux itérations, DJI revoit donc sa copie avec l’Osmo Pocket 3 qui, s’il reprend le même concept que ses prédécesseurs, présente des capacités mises au goût du jour. Ainsi, ce modèle 3 intègre un capteur CMOS bien plus grand de 1 pouce capable d’enregistrer à la résolution 4K jusqu’en 120 images/seconde. Autre amélioration notable, l’écran. Cette fois-ci, DJI a opté pour un écran de 2 pouces tactile et rotatif d’un résolution de 556 x 314 pixels. La raison ? Tout simplement parce que le DJI Osmo Pocket 3 est capable de filmer aussi bien en mode portrait qu’à la verticale ce qui ravira les fanatiques de posts sur les réseaux sociaux. Celles et ceux qui veulent avoir un contrôle supplémentaire sur votre image pourront opter pour les tournages en D-Log M en 10 bits pour faciliter la retouche colorimétrique en post-production ou en HDR HLG.

Pour ne jamais rater vos prises de vue, l’auto-focus a été amélioré par rapport aux précédents modèles avec une mise au point PDAF plein pixel. Et à l’instar des appareils de Sony, DJI a intégré un mode Démonstration qui privilégie l’avant-plan lorsque vous montrez un objet à la caméra. Le système ActiveTrack 6.0 dispose de plusieurs modes de suivi pour garder votre sujet dans le cadre avec détection faciale automatique et cadrage dynamique.

Pour le son, DJI tente d’améliorer un des points faibles de ces petites caméras. Cette fois-ci, le constructeur a opté pour un réseau de trois microphones enregistrant un son stéréo omnidirectionnel avec une réductions des bruits ambiants. Et évidemment, le DJI Osmo Pocket 3 est compatible avec les microphones sans fil DJI Mic 2 de la marque permettant à deux intervenants de parler à la caméra.

Gimbal oblige, l’Osmo Pocket 3 bénéficie toujours de prises de vue vraiment stables grâce à la stabilisation mécanique 3 axes. Filmer sans pied est donc tout à fait possible sans parler des divers effets comme le Spinshot, le motionlapse, le panorama et bien d’autres. Pour ceux qui streament ou qui veulent s’en servir pour les visioconférences, le DJI Osmo Pocket peut être une excellente solution puisque cette caméra est parfaitement compatible avec le streaming via diverses applications. Elle sera reconnue comme toute webcam avec une diffusion en haute définition.

Histoire de ne jamais se retrouver à court, DJI a travaillé sur l’autonomie de l’Osmo Pocket 3 pour atteindre 116 minutes en 4K 60fps ou 166 minutes en 1080p 24fps. Et si vous tombez à court, recharger 16 minutes permet de récupérer 80% de la charge.

Le DJI Osmo Pocket 3 est disponible dès à présent pour tout de même 539€. Un pack Bundle Créateur est proposé à 679€ et comprend, outre l’Osmo Pocket 3, un émetteur DJI Mic 2, une poignée batterie, un mini trépied et un sac de transport.