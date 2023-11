Faites un tour dans la gadoue avec SnowRunner enfin adapté sur Mac

Petit à petit les efforts d’Apple semblent payer puisque des éditeurs viennent ou reviennent sur Mac avec des titres. C’est ainsi le cas de Focus Entertainment et son SnowRunner.

Lancé déjà il y a plus de 3 ans et enrichi par de très nombreux DLC, SnowRunner possède une sacrée communauté de fans de pilotage tout terrain. L’originalité du titre était de proposer de conduire des engins en tous genres dans des environnements particulièrement difficiles et faire preuve de finesse pour atteindre vos objectifs.

Focus Entertainment et Saber Interactive annoncent donc la disponibilité immédiate sur le Mac AppStore de la version Mac de SnowRunner. Si vous avez un Mac à base de puce Apple M1 et supérieure, vous allez donc pouvoir vous lancer dans cette simulation de conduite tout terrain tentant tant bien que mal de remplir les missions qu’on va vous proposer en pilotant divers engins, une quarantaine en tout. Pour ne pas isoler les joueurs sur Mac, cette version permettra de crossplay pour jouer avec des potes sur d’autres machines jusqu’à 4 en coop. A noter que cette version Mac va intégrer d’origine tous les DLC et contenus post-lancement sortis depuis le lancement du jeu en avril 2020 sur les autres machines.

Mais pour célébrer la sortie sur Mac et raviver les fans sur les autres machines, Focus Entertainment et Saber Interactive vont tout de même sortir deux nouveaux DLC, le DLC Kenworth W990 et le pack de pneus Jack of All Treads histoire d’apporter du neuf. Le premier permet de piloter un nouveau camion tandis que le second offre plus de 50 combinaisons de pneus et jantes pour vos véhicules. Ces DLC seront à acheter séparément de l’éventuel Pass Année 3 que vous auriez déjà.

SnowRunner est disponible sur PS5, XSX/S, PS4/Pro, Xbox One/X, Switch, PC et Mac.