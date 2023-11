Test – Goldorak Le Festin des Loups – Cabré !

S’attaquer à Goldorak c’est devoir faire à un grand nombre de fans et de nostalgiques ayant toujours rêvé d’incarner le robot géant créé par Go Nagai. Microids a pris le risque. Ont-ils réussi à produire un jeu qui répondra aux attentes des fans ? Voyons cela ensemble.

Autant vous le dire tout de suite. Si vous êtes un hardcore gamer capable de terminer les jeux à toute berzingue et jouez à des superproductions qui nécessitent des centaines d’heures, vous pourrez sans doute passer votre chemin. Endroad et Microids ont opté pour un jeu très grand public histoire de ratisser large. Les fans de la première heure n’étant plus tout jeune, Goldoralk Le Festin des Loups cible clairement ces joueurs casual. A quel sauce vont-ils être mangés?

Les créateurs ont opté pour un beat’em all à travers des niveaux fonctionnant chacun comme un petit monde ouvert avec divers objectifs à remplir. Il faut ainsi terminer les différents objectifs puis affronter un golgoth comme boss de fin de niveau pour pouvoir progresser et passer à la suite de l’aventure. Si les objectifs peuvent être terminés dans n’importe quel ordre, ne vous attendez toutefois pas à beaucoup plus de liberté. Le jeu est dans l’ensemble linéaire sans quêtes annexes pour vous sortir de l’intrigue du jeu. Histoire d’égayer votre aventure, vous aurez des séquences de shoot’em up en vue aérienne et à scrolling vertical ou en vue à la troisième personne qui viendront s’insérer dans l’aventure. Il y a aussi des séquences se déroulant au centre ou au ranch du bouleau blanc où il s’agira principalement de dérouler l’histoire via des dialogues entre les protagonistes.. Là encore, Endroad a fait dans la simplicité puisqu’il n’y a pas vraiment de choix dans les répliques. Tout est déjà défini pour dérouler le scénario mis à part quelques choix de temps à autre qui ne change pas grand chose.

La majeure partie du temps, vous allez donc contrôler Goldorak dans un beat’em all. A vous de massacrer les acolytes de Vega et leurs golgoths pour libérer les territoires. Pour cela, vous aurez accès aux capacités du robot. Outre les poings et même des coups de savate, Goldorak pourra évidemment user d’autres capacités spécifiques comme le planitron, les missiles gamma, l’astérohache, l’hélicopunch ou encore le fulguropoing. Bref, ça rappelle pas mal de souvenirs aux fans. Certains ennemis vous obligeront à utiliser certaines capacités dans un certain ordre histoire de briser leur défense. Ce n’est pas trop compliqué puisque la capacité requise est indiquée par un icône. Histoire d’ajouter un zeste de personnalisation, vous pourrez faire évoluer les différentes capacités de Goldorak en ramassant un maximum de ressources que vous pourrez trouver en détruisant des cibles, des ennemis et en explorant un peu les environnements. Cela pourrait donc vous pourrez à bien nettoyer chaque niveau de tous les éléments qui le composent. Les séquences de shoot’em up à vue à la troisième personne vous permet de piloter Goldorak en mode Spazer. Le gameplay s’apparente à des jeux comme Afterburner ou Space Harrier. L’autre séquence shoot met en scène l’OVTerres d’Alcor dans un scrolling vertical. Classique, vous aurez à shooter sur toutes les navettes de Vega en évitant leurs tirs. Par moments, vous pouvez récupérer des capacités temporaires comme un tir rapide, un tir plus puissant ou un triple tir. Le gameplay général est donc conçu pour être accessible au grand nombre. Si vous êtes un joueur expérimenté, progresser dans le jeu ne posera aucun problème. Si vous accompagnez vos enfants, il faudra peut-être les aider un peu.

Testé sur la version PS5, Goldorak Le Festin des Loups étonne et pas en bien. Compte tenu du style graphique et des séquences de jeu, on était en droit à s’attendre à un jeu parfaitement fluide. Il n’en est rien. Si le jeu reste jouable, il est très étonnant de voir une version PS5 tourner comme si on était sur une vieille PS4 voire d’un jeu Switch – version prévue pour 2024 d’ailleurs. Le jeu ne tourne même pas en 4K natif. C’est vraiment regrettable car un 60FPS stable aura permis un gameplay plus agréable. J’ai attendu une mise à jour avant d’écrire ce test et malheureusement le framerate n’est pas amélioré. Cette problématique est d’autant plus surprenante que par moments, dans des séquences un peu spécifique, le jeu semble atteindre les 60FPS. Autre point graphique qui chagrine les mirettes, le pop-in. Trop souvent, on voit apparaître des objets au fur et à mesure qu’on progresse. Là encore, rien dans la réalisation de ce jeu ne justifie ce genre d’approximation. Le style graphique dépendant du goût de chacun, je m’y attarderais pas. J’avoue tout de même que j’aurais aimé un Goldorak plus modernisé mais l’équipe a opté pour une approche plus old school. Le son est par contre plutôt sympa avec les thèmes musicales réorchestrées du plus bel effet et des voix françaises convaincantes – même si, avec l’âge, les dialogues paraissent vraiment gnangnan à mes oreilles maintenant ^_^.

Plus un fan service qu’un titre ambitieux, Goldorak Le Festin des Loups est donc un jeu passable qui plaira sans doute à un casual gamer fan de Goldorak et aux collectionneurs. Pour les hardcore gamers, ce titre n’est clairement pas pour vous.