Les poulets débarquent dans Park Beyond

Le jeu de gestion de parc d’attractions de Limbic Entertainment et Bandai Namco va continuer à s’étoffer avec un nouveau DLC en partenariat avec le fameux studio Aardman.

Si vous avez été séduit par Park Beyond, sans doute avez-vous envie de continuer à créer de nouveaux parcs d’attractions ou faire évoluer vos créations. Après un premier DLC nommé Beyond eXtreme, les développeurs de Limbic Entertainment et Bandai Namco annoncent un second DLC.

Toujours thématique, cette fois-ci, le DLC sera très largement inspiré par la saga Chicken Run d’Aardman Animations (Wallace & Gromit). Nommé Chicken Run Dawn of the Nugget, ce DLC va s’articuler autour de la thématique Chicken Run divers éléments et deux nouveaux manèges inspirés par la franchise. En tout, une bonne centaine de nouveaux éléments permettront de créer de nouvelles ambiances dans votre parc.

Le DLC Chicken Run Dawn of the Nugget de Park Beyond sera disponible à l’achat à partir du 15 décembre prochain sur PS5, XSX/S et PC. Pour celles et ceux qui n’opteront pas pour ce DLC, les développeurs vont proposer gratuitement un skin gratuit inspiré par le DLC pour le manège Pendule Scintillant.

Park Beyond est disponible sur PS5, XSX/S et PC.