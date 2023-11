Test – Flashback 2 – Un retour dans le passé

31 ans ! Cela fait 31 ans que Flashback a bluffé les joueurs sur Amiga par son approche, son gameplay et ses animations. 31 ans qu’on attendait une suite. Retrouver l’univers de Flashback avec une réalisation et un gameplay modernisés m’avait empli d’espoir d’autant plus que son créateurs originel était aux commandes.

Oui je sais, Flashback a eu une suite nommée Fade to Black qui délaissa le gameplay 2D pour un titre en 3D. De mémoire, cette suite ne m’avait pas du tout convaincu – la 3D n’étant à mes yeux pas la réponse à toute création. Alors lorsque Microids et Paul Cuisset ont annoncé Flashback 2, mon côté nostalgique ne pouvait que se réveiller pour avoir largement joué – et totalement oublié je l’avoue depuis – au premier volet sur mon Amiga 2000.

Flashback 2 nous fait incarner de nouveau Conrad B. Hart dans une aventure où il devra de nouveau faire face aux Morphs et tenter de sauver l’humanité toute entière. Oui, rien que ça. Pas de pression n’est-ce pas? L’intrique est prétexte à un jeu d’action/plateforme dans un contexte 2.5D. En effet, contrairement au titre originel de 1992, le héros peut se déplacer sur la profondeur. De ce fait, tous les éléments du décor et tous les personnages ont été réalisé en 3D pour permettre des mouvements de caméras afin d’avoir une meilleure vision de l’action – enfin pas toujours. Pour affronter les adversaires, Conrad possède une arme intégrant une IA nommée A.I.S.H.A. Ce gun à munitions illimitées sera votre principal argument face aux ennemis qui ne manqueront pas de popper et vous bloquer le chemin. A l’instar d’un twin-stick shooter, vous devrez dès lors utiliser le stick de droite pour viser et la gâchette R2 pour tirer. Le hic, c’est que le système de visée est bien trop approximatif. Trop souvent, on ne parvient pas à toucher la cible qu’on veut malgré les ajustements sur le stick. C’est frustrant et on peut perdre beaucoup de temps – et de calme – à éliminer certains ennemis qui semblent pourtant basiques. A ce sujet, lorsque les ennemis se trouvent sur des hauteurs différents, là encore on peut carrément peiner voire être incapable de les toucher. Par moments, il est possible de récupérer des munitions un peu plus puissantes mais qu’on peut utiliser que pendant un laps de temps assez court. Si ce principe de gunfight est une bonne idée pour moderniser Flashback, son exécution n’est pas à la hauteur et nécessiterait un travail d’ajustements et de réglages.

L’action se déroule à travers plusieurs environnements entre mégalopoles cyberpunk et une jungle hostile qui rappelleront des souvenirs aux anciens avec une direction artistique plutôt soignée. Les développeurs ont ajouté également des phases à moto – dont l’utilité m’a laissé quelque peu perplexe – et du combat de mécha. Ajoutez à cela le gameplay plus traditionnel d’un action/plateforme avec un minimum d’exploration et saupoudrez d’énigmes/hacking et vous aurez une petite idée de ce qu’offre Flashback 2. Rien de foncièrement innovateur mais suffisamment efficace pour qu’on ait envie de terminer l’aventure. Par contre, ne vous attendez pas à y passer des dizaines d’heures. En traçant, il est possible de terminer le jeu en 5-6 heures, si vous ne perdez pas du temps à cause des bugs.

Testé sur la version PS5, Flashback 2 souffre clairement d’un manque de finition. Pendant ma partie, j’ai dû faire face à une gamme variée de bugs. Cela allait d’un gun qui ne voulait plus tirer à des sorties hors environnement du héros en passant par les blocages dans le décor en raison d’une gestion des collisions défaillante ou mal ajustée. Certains bugs bloquaient totalement ma progression. La seule solution était alors de recharger une sauvegarde ou de carrément relancer le jeu. Microids aurait mieux fait de reporter ces versions PS5, XSX/S et PC comme c’est le cas des versions PS4, Xbox One et Switch afin que l’équipe puisse éliminer un maximum de bugs.

Par ailleurs, si le jeu est graphiquement plaisant avec une direction artistique dans l’esprit du précédent volet, les performances sont vraiment instables. La fréquence d’images est très variable ce qui peut gêner le gameplay qui manquait déjà de réactivité. Rien à ma connaissance ne justifie de telles performances compte tenu du visuel du jeu surtout sur PS5. Bien d’autres titres plus riches visuellement tournent parfaitement à 60FPS et au-delà. On décèle aussi ça et là des saccades désagréables. Cette problématique de performance est, là encore fortement, lié à un manque de polish du jeu. On peut espérer que les développeurs vont patcher le jeu pour l’améliorer sur tous les points précités.

Flashback 2 aurait mérité une note supérieure en étant une suite agréable pour les nostalgiques. En l’état, il faut en plus que ces mêmes nostalgiques soient un minimum persévérants pour atteindre la fin d’une aventure pourtant pas si longue que cela.