L’extension Destiny 2 La Forme Finale repoussée au mois de juin

Les rumeurs l’évoquaient depuis quelques temps. Bungie confirme donc bel et bien le report du lancement de la prochaine extension de Destiny 2.

A tous les gardiens, vous allez devoir prendre votre mal en patience. Bungie s’est fendu d’un petit post sur le site officiel pour annoncer que l’extension La Forme Finale de Destiny 2 va bel et bien être repoussée. Il faudra attendre le 4 juin 2024 pour pouvoir se lancer dans cette extension représentant l’apogée d’une saga débutée il y a 10 ans.

Bungie déclare vouloir prendre plus de temps pour soigner cette extension pour proposer du contenu remarquable pour tous les fans. Espérons-le. La Saison du Voeu qui débute demain sera étirée jusqu’en juin prochain. Bungie affirme que du contenu additionnel sortira après la fin de la saison initialement prévue en février prochain. Ainsi, le mois de mars prochain verra le retour des Jeux des Gardiens. En avril 2024, Bungie annonce un contenu spécial nommé Destiny 2 Dans la Lumière qui durera 2 mois. Et en mai 2024, trois nouvelles arènes viendront s’ajouter à la liste. A voir maintenant si tout cela va suffire pour maintenir une communauté active.

Cette annonce fait suite à des licenciements récents chez Bungie – comme chez bien d’autres éditeurs et développeurs. Est-ce que ces licenciements ont impacté le développement de La Forme Finale ? Rien n’est moins sûr. On peut aussi s’interroger sur l’impact de ces licenciements sur l’autre projet de Bungie à savoir Marathon dont on n’a plus de nouvelles depuis le teasing vidéo dévoilé en mai dernier.

Destiny 2 La Forme Finale sortira le 4 juin 2024 sur PS5, XSX/S, PS4/Pro, Xbox One/X et PC.