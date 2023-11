Sony annonce de nouveaux micros destinés aux créateurs de contenu

BLOC INFO Constructeur Sony Type Microphone sans fil ACHETEZ SUR AMAZON ECM-W3S ECM-W3 ECM-S1

J’ai toujours dit à quiconque voulait se lancer dans la création de contenu que bien plus que la qualité d’image, il faut un bon son. Dans ce domaine, il existe de nombreuses solutions plus ou moins onéreuses. Sony propose deux nouvelles solutions qui répondent aux besoins de beaucoup.

Je vais commencer par évoquer la gamme ECM-W3 et ECM-W3S. A l’instar des solutions comme les Rode Wireless Go et les DJI Mic, les ECM-W3 offrent une solution de microphone sans fil pour les tournages pratiques notamment lors d’interviews ou tout simplement en tant qu’intervenant. La version ECM-W3S comprend un récepteur à placer au niveau de la caméra et un transmetteur à placer sur la personne qu’on veut enregistrer. La version ECM-W3 possède deux transmetteurs permettant d’enregistrer donc deux intervenants simultanément. La transmission peut se faire jusqu’à une distance de 150 m. Les émetteurs où se situent les microphones peuvent être simplement clipsés aux vêtement des intervenants. Si vous préférez utiliser un micro-cravate, une prise mini-jack monophonique est à disposition.

Le micro est doté d’un filtre de réduction de bruit pour, comme son nom l’indique, réduire les bruits environnants pour une bonne prise de son. Cela se fait grâce à un traitement numérique du signal et à un filtre basse fréquence. Pour renforcer la réduction de bruit, chaque micro est fourni avec une bonnette anti-vent. Le grand intérêt des ECM-W3 et ECM-W3S est sa compatibilité avec l’interface audio numérique des griffes Multi-Interface (MI-Shoe) existant sur divers appareils photos et caméras de Sony. Nul besoin dès lors de brancher via un câble micro le récepteur à l’appareil puisque tout passe par cette griffe spécifique. Mieux encore, nul besoin d’alimenter le récepteur puisque l’alimentation passe également par cette griffe, celui-ci puisant son énergie de votre appareil photo Sony compatible. Evidemment, ces systèmes micros fonctionnent également avec des appareils et des caméras d’autres marques mais il faudra passer par un câble micro sur la sortie audio mini-jack du récepteur.

Pour ne pas rater les prises audio, une fonction de sécurité élimine la distorsion en cas de volume trop élevé. Ce n’est pas un système de micros 32bit à virgule flottante comme c’est la mode du moment mais il devrait permettre de prises de son de qualité sans trop de problèmes. Les vidéastes apprécieront la présence d’un port USB-C permettant d’envoyer un son numérique 48 kHz 24 bits vers un smartphone ou un ordinateur. L’autonomie des émetteurs tend vers les 6 heures ce qui est amplement suffisant pour la majorité des cas.

Fourni avec un boîtier de rangement faisant office de chargeur, l’ECM-W3 est disponible pour 500€ environ tandis que l’ECM-W3S le sera pour 370€ environ.

Le second produit se nomme l’ECM-S1. D’apparence, il s’apparente à un classique microphone USB comme on trouve parmi les podcasters et les streamers. D’ailleurs, vous pouvez vous en servir comme un microphone USB avec trois modes de capture – unidirectionnel, omnidirectionnel et stéréo. Vous pouvez facilement le fixer sur tout bras micro grâce à son pas de vis 1/4″ standard ou utiliser le petit pied fourni pour le poser sur votre bureau. Diverses commandes sont directement placées sur le micro pour contrôler le son ou le couper au besoin. L’originalité du système ECM-S1 est évidemment sa compatibilité avec un mode sans fil utiliser un récepteur comme les modèles ECM-W3 et ECM-W3S évoqués ci-dessus. Il vous suffit de brancher le récepteur sur votre ordinateur ou votre caméra pour profiter de la qualité du microphone sans le moindre fil pour vous gêner. C’est très pratique aussi bien pour les streamers, les youtubers que pour les vidéoconférences plus professionnelles. Le récepteur est d’ailleurs le même que celui des modèles ECM-W3 et ECM-W3S avec donc les mêmes capacités.

Le Sony ECM-S1 est disponible pour 450€ environ.