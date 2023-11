Test – Hot Wheels Unleashed 2 Turbocharged – Vroom Vroom les ptites tutures

BLOC INFO Date de sortie 19 octobre 2023 Editeur Milestone Développeur Milestone Genre Arcade, Course Machines PS5, XSX/S, PS4/Pro, Xbox One/X, Switch, PC PEGI 3 ACHETEZ SUR AMAZON Version PS5 Version XSX/X, Xbox One/X Version PS4/Pro Version Switch

Quand Milestone délaisse un peu les simulations 2 roues de ces dernières années pour un jeu de course typé arcade, cela donne un Hot Wheels Unleashed fun. Les italiens récidivent avec une suite toujours aussi agréable.

Même si je suis adepte des simulations automobiles un peu de course arcade ne fait jamais de mal surtout après de longues journées de travail ou des heures de bouchon. Milestone remet donc cela avec Hot Wheels Unleashed 2 Turbocharged. Et si vous n’étiez pas au courant, il s’agit de piloter les petits bolides miniatures sur des tracés et dans des décors grandeur nature. Les anciens pourront penser à de vieux titres comme les Micro Machines. Les circuits sont parfois terre à terre, parfois truffés de rampes, de virages relevés et de loopings spectaculaires. Pour des courses encore plus endiablées, les tracés bénéficient aussi de zones turbo qui peuvent servir à prendre les devants face à des adversaires, aider à franchir les loopings ou traverser des vides grâce à des tremplins. Chaque bolide possède aussi un turbo qu’on doit recharger en réussissant de jolis dérapages. Utilisez ce turbo à bon escient. A noter que la jauge de turbo permet aussi de déclencher des sauts pour votre bolide. Il faudra parfois exécuter un saut au bon moment pour passer des obstacles un peu hauts ou réussir à atterrir sur le circuit après un saut un peu court.

Le choix des bolides est colossal même si vous n’en avez que quelques unes d’accessibles au départ. Il faudra ainsi jouer pour gagner des sous. Ceux-ci pourront servir à acheter de nouveaux bolides et même les améliorer. Cette fois-ci plusieurs classes de bolides sont proposées. Chacune de ces classes présente un comportement assez distinct pour que vous ayez des préférences. Il est toutefois possible de les personnaliser pour améliorer certaines de leurs caractéristiques à sa convenance. Il suffit d’aller dans la section garage pour gérer – un peu comme dans un Gran Turismo 7 ou un Forza – tous vos bolides. C’est aussi via le garage que vous pourrez acheter de nouvelles voitures, la vitrine étant régulièrement mise à jour. Plus encore, il sera possible d’accéder à l’éditeur de livrée et d’autocollants pour personnaliser vos petites voitures ou tout simplement appliquer des créations de la communauté.

Outre les modes rapides permettant de se lancer dans diverses épreuves sans prise de tête, Hot Wheels Unleashed 2 Turbocharged repose sur le mode campagne nommé Hot Wheels Creature Rampage. il faudra enchaîner plusieurs types d’épreuves (course simple, rallye, élimination, contre la montre, etc.) et remplir les objectifs pour pouvoir avancer. A certains embranchements sur la carte de la campagne, il faudra affronter des boss. Oui, oui, j’ai bien écrit « boss ». Ces épreuves spécifiques nécessitent principalement de piloter votre bolide sur un tracé spécifique et percutant divers objets permettant d’infliger des dégâts au boss en question. Il faudra toutefois pas trop en rater car le temps vous est compté.

La partie en ligne est relativement basique. Dommage que Milestone n’ait pas tenté de proposer plus de modes voire un aspect compétition plus poussé. Toujours est-il que c’est tout de même plaisant de pouvoir concourir contre d’autres joueurs humains surtout si on tient compte de la multitudes de circuits disponibles. L’éditeur de circuits disponible relativement facile à utiliser permet de créer des circuits à l’infini et les partager avec la communauté. Autant dire que la durée de vie du jeu est colossale aussi bien en solo qu’en multi. Comme tout jeu de course qui se respecte, bien connaître les tracés sera crucial pour remporter la victoire.

Techniquement, il n’y a pas grand chose à en redire. Les bolides sont modélisés avec soin et un souci du détail étonnant. Les fans apprécieront ce travail d’authenticité visuel. Les environnements des circuits sont disons acceptables même si je les trouve un peu vide en raison d’un manque de détail. Il est vrai que dans le feu de l’action ce n’est pas cela qu’on regarde. Le plus important dans un jeu de course arcade est évidemment la fluidité du jeu. Sur ce point, sur la version PS5 testée, il n’y a rien à craindre. Le jeu tourne à un 60FPS plutôt stable de quoi prendre un véritable plaisir à foncer à tombeaux ouverts sur des circuits toujours plus délirants.

Plus que l’originalité, Milestone a opté pour un jeu de course arcade efficace et bien fait pour un maximum de fun. Il est accessible aux petits comme aux grands et n’a de prétention que de vous faire passer de bons moments.