Le mode rogue-like de The Last of US Part II Remastered se montre en vidéo

Outre le remaster de la réalisation, Naughty Dog avait confirmé l’ajout de quelques nouveautés pour son The Last of Us Part II Remastered. Le mode Sans Retour en fait partie.

Sous ce nom se cache en fait un mode inspiré par les rogue-like. Les joueurs vont pouvoir évoluer dans l’univers du jeu dans un mode où il faudra survivre face aux infectés, aux clickers et à tous les ennemis. Vous aurez le choix parmi plusieurs protagonistes du jeu pour vous lancer dans ce mode comme Ellie, Dina, Jesse, Lev, Manny, Ellie, Joel, Abby, Tommy et Mel. A vous alors de trouver les armes et les améliorer au fur et à mesure de votre run. A chaque mort, vous pourrez recommencer mais les mods trouvés pour vos armes seront redistribuées aléatoirement.

Pour rappel, The Last of Us Part II Remastered est évidemment un remaster destiné uniquement à la PS5 et profitant des évolutions techniques que Naughty Dog a développé pour The Last of Us Part I, le remake pour la PS5 du premier volet. On aura donc droit à un visuel amélioré – je vous laisse lire mon article précédent sur ce sujet – et certainement plus détaillé pour une immersion encore plus impactante dans l’univers du jeu. Outre le mode Sans Retour, Naughty Dog va également ajouté d’autres modes comme celui permettant de jouer à la guitare ou encore un mode speedrun pour les fanatiques de rush.

The Last of Us Part II Remastered est prévu pour le 19 janvier 2024 uniquement sur PS5. Celles et ceux qui possèdent déjà une version PS4 et veulent profiter des améliorations et des nouveautés sur leur PS5 pourront acheter une mise à jour pour 10€.