ININ Games annonce le portage de plusieurs titres sur les consoles Xbox

ININ Games a lancé ces derniers temps plusieurs vieux titres Taito dans leur forme d’origine mais fonctionnant sur les consoles actuelles. Toutefois les possesseurs de Xbox n’étaient pas concernés.

Cette lacune va donc être corrigée. ININ Games annonce la future disponibilité des titres et compilations suivants :

Here is some exciting news for all you XB people – media, creators and consumers! For the first time on XB, more iconic and well known titles.

Les titres sortiront dès ce jeudi 7 décembre 2023 au prix de 10€ environ pour les 4 premiers cités. Irem Vol 1 et Pocky & Rocky Reshrined seront disponibles à l’achat pour 25€ environ.

Je vous mets ci-dessous toutes les vidéos pour vous faire une petite idée des titres.