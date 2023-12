Avermedia lance le première boîtier de capture USB avec HDMI 2.1, le Live Gamer Ultra 2.1

Dans le domaine des cartes et des boîtiers de capture vidéo pour gamers, on a Elgato et Avermedia. Les taïwanais d’Avermedia reviennent avec un nouveau boîtier qui pourrait intéresser bien des streamers.

Le Live Gamer Ultra 2.1 présente en effet une caractéristique inédite et totalement au goût du jour à savoir la gestion d’un signal HDMI 2.1. Ce boîtier externe à brancher sur un port USB 3.2 Gen 2 Type-C – un 10 Gbps nécessaire donc. Si votre PC n’en possède pas, vous ne pourrez utiliser ce boîtier qui, contrairement au Elgato 4K60 S+ ne fonctionne pas de manière indépendante. A noter que pour pleinement profiter des capacités de ce boîtier il vous faudra également un écran compatible HDMI 2.1 et un PC suffisamment puissant. Vous pouvez voir les caractéristiques requises sur le site officiel.

L’intérêt de la gestion du signal HDMI 2.1 en pass-through est la possibilité de jouer jusqu’en 4K144 avec HDR et VRR tout en capturant jusqu’en 4K60. C’est donc une excellente solution pour capturer les PS5 ou XSX/S compatibles HDMI 2.1, HDR et VRR. Il serait donc possible de capturer avec une qualité maximale 4K60 tout en profitant des capacités de très haute fréquence et de synchro adaptative des jeux. Vous pouvez évidemment capturer aussi le jeu sur PC ce qui implique toutefois de posséder deux configurations, l’une pour jouer et l’autre pour capturer.

Le Live Gamer Ultra 2.1 possède une fonction Party Chat qui permet aux streamers d’enregistrer les discussions vocales avec leurs coéquipiers ou les followers pendant les directs.

Le Live Gamer Ultra 2.1 fonctionne avec un logiciel propriétaire Avermedia nommé Gaming Utility. Grâce à ce dernier, vous pouvez personnaliser l’éclairage RGB du boîtier avec les autres écosystèmes RGB notamment d’ASUS et de MSI. Le logiciel RECentral prendra en charge ce boîtier au courant du premier semestre 2024.

L’Avermedia Live Gamer Ultra 2.1 est disponible dès à présent pour 300€ environ.