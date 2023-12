Sonic débarque sur Apple Arcade avec Sonic Dream Team

Sega continue à puiser dans sa franchise Sonic et cette fois-ci encore, l’éditeur nippon s’attaque aux machines made in Apple.

Disponible dès à présent sur l’Apple Arcade, le service de jeux par abonnement d’Apple, Sonic Dream Team est un jeu d’action/plateforme en 3D jouable aussi bien sur les appareils iOS, iPadOS, MacOS et tvOS de la marque. Si vous avez donc des iPhone, iPad, Mac et Apple TV compatibles, ce titre est téléchargeable dès à présent pour les abonnés Apple Arcade.

Une fois encore, il va falloir affronter le Dr Eggman qui a découvert la Rêverie, un artéfact antique capable de faire de rêves une réalité. Vous pourrez incarner un des six personnages pour contrecarrer ses plans. A vous de choisir entre Sonic, Tails, Knuckles, Amy Rose, Cream et Rouge. Chaque personnage possède ses propres compétences luis permettant d’explorer diverses zones. En tout vous aurez à explorer quelques 12 niveaux répartis sur 4 mondes et autant de boss à battre.

Sonic Dream Team est disponible dès à présent sur Apple Arcade.