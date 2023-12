Ultimate Edition et mise à jour 2.1 pour Cyberpunk 2077

L’action/RPG des polonais de CD Projekt RED s’est bonifié avec les mois après un lancement catastrophique et un focus sur les versions PS5, XSX/S et PC. Si vous n’avez pas plongé dans son univers, c’est l’occasion.

CD Projekt RED lance en effet Cyberpunk 2077 Ultimate Edition sur PS5, XSX/S et PC histoire de titiller l’intérêt des joueuses et des joueurs qui n’auraient pas encore succombé à l’univers cyberpunk du jeu.

Cette édition – disponible aussi bien en version numérique qu’en version physique – comprend non seulement le jeu principale mais aussi son extension Phantom Liberty et profite des améliorations et des nouveautés qu’apporte la mise à jour 2.1 qui sort simultanément. Vous aurez ainsi de nouvelles fonctionnalités comme :

Possibilité de monter à bord du NCART

Un système de métro fonctionnel

De nouveaux lieux de rencontre entre partenaires

Un radioport

De nouveaux véhicules dont la Porsche 911 Cabriolet

5 nouvelles motos

Si vous possédez déjà le jeu sur PS5, XSX/S et PC, la mise à jour 2.1 est totalement gratuite.

Cyberpunk 2077 Ultimate Edition est disponible sur PS5, XSX/S et PC.