La nouvelle carte Rondo de PUBG Battlegrounds enfin disponible

Krafton met le paquet pour attirer un max de joueurs sur PUBG Battlegrounds avec l’arrivée de la nouvelle carte nommée Rondo.

Disponible dès à présent sur la version PC et à partir du 14 décembre sur consoles, cette nouvelle carte nommée Rondo est la plus vaste jamais créé pour le jeu. Elle présente deux régions distinctes permettant à la fois un gameplay familier et diverses approches tactiques. Cette carte apporte également son lot de nouveaux éléments et de nouveaux contenus.

Pour fêter le lancement de la carte Rondo, Krafton a produit un court-métrage réalisé par Sam Hargrave avec pour acteurs principaux Daniel Wu (Tomb Raider, l’Homme aux poings de fer) et Lee Jung-Jae (Squid Game). Vous pourrez l’admirer ci-dessous.

Egalement pour fêter ce lancement, Krafton lance un évènement temporaire nommé La Terre de l’Honneur qui se déroule du 6 décembre 2023 au 24 janvier 2024 sur PC et du 14 décembre 2023 au 24 janvier 2024 sur consoles.

Cette mise à jour 27.1 apporte outre la carte Rondo diverses améliorations et modifications. Ainsi le système de récompense a été remanié avec de nouvelles récompenses telles que les G-Coin, les schémas, les coffres de survivant, les jetons d’artisan et les récompenses du Survivor Pass.

Il ne vous reste qu’à télécharger cette mise à jour pour découvrir tous les nouveaux éléments que vous pouvez voir ci-dessous en vidéo et en images.

PUBG Battlegrounds est disponible sur PS5, XSX/S, PS4/Pro, Xbox One/X et PC.