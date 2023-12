THQ Nordic reporte la sortie d’Alone in the Dark

Déjà repoussé une fois, le nouvel opus de la saga Alone in the Dark va encore se faire attendre sans doute pour une bonne raison.

THQ Nordiq a annoncé le report de la sortie d’Alone in the Dark le dernier opus de la saga en cours de développement chez Pieces Interactive. Initialement prévu pour octobre puis pour janvier prochain, l’éditeur a décidé de reporter la sortie du jeu pour laisser l’équipe terminer tranquillement sans un crunch en plein milieu de la période des fêtes. On peut également espérer que le laps de temps supplémentaire permettra à l’équipe de fignoler leur bébé.

De ce fait, THQ Nordiq a donné une nouvelle date de sortie pour ce nouvel Alone in the Dark à savoir le 20 mars 2024. Le jeu sera disponible sur PS5, XSX/S et PC.

Pour rappel ce nouvel Alone in the Dark met en scène deux protagonistes Edward Carnby incarné par l’acteur David Harbour et Emily Hartwood incarnée par Jodie Corner. Les fans d’Alone in the Dark se souviendront certainement que ces personnages faisaient partie des trois premiers volets de la saga. Pieces Interactive a voulu rendre hommage aux origines de la saga en conservant l’ambiance et l’univers du jeu originel avec une réalisation et un gameplay modernisés.

