Kingdom Come Deliverance arrive sur Switch début 2024

Si les fans de RPG et de moyen-âge connaissent bien la saga The Witcher, un autre titre des tchèques de Warhorse Studios avait passionné des foules sur PS4 et Xbox One. Ce titre va enfin être adapté sur la Switch.

Et ce titre est tout simplement Kingdom Come Deliverance. Ce RPG à la première personne sorti en 2018 sur PS4, Xbox One et PC emmène le joueur au 15ème siècle dans le royaume de bohème – l’actuel République tchèque. Vous y incarnerez Henry dans sa quête de vengeance au coeur d’une guerre civile brutale.

La Nintendo Switch va se voir proposer Kingdom Come Deliverance Royal Edition. Cette édition sera proposée à la fois en version physique et en version numérique. Elle comprendra le jeu ainsi que tous les DLC sortis depuis le lancement du jeu en 2018.

Il va falloir voir comment la Switch va s’en sortir pour produire le monde ouvert alors que les PS4 et Xbox One peinaient déjà.

Kingdom Come Deliverance Royal Edition est prévu début 2024 sur Switch.