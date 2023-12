Sony et Koei Tecmo confirment Rise of the Ronin pour fin mars 2024

Présenté il y a plus d’un an, le dernier projet de la Team Ninja a enfin une date de sortie. Les fans de samurai, du Japon et d’une période trouble de son histoire vont pouvoir s’en donner à coeur joie au début du printemps prochain.

En effet, Rise of the Ronin sera disponible à partir du 22 mars 2024 exclusivement sur PS5. Sous ce titre se cache un jeu d’action/aventure qui fera penser évidemment aux autres titres de l’époque que son les Nioh et Wo Long Fallen Dynasty. Une fois votre héros créé, vous allez plonger dans le 19ème siècle nippon pendant les dernières années de la période Edo. C’est ce contexte particulier où le Japon et son système de shogunat va petit à petit passer à une ère plus modernisée influencée par l’occident que vous allez évoluer. En fonction de vos choix, votre personnage s’alignera ou entrera en conflits avec les divers personnages et factions qui composent le jeu.

Le gameplay semble bien plus libre que les titres précédents de la Team Ninja. Vous pourrez non seulement vous déplacer à pied mais également à cheval et même avec une sorte d’aile delta. Bien entendu, diverses armes blanches et même à feu feront partie de votre arsenal pour combattre vos ennemis.

Les précommandes de Rise of the Ronin seront ouvertes à partir du 14 décembre prochain vers 10h du matin. Celles et ceux qui précommanderont le jeu auront droit à un divers bonus in-game dont le katana, un pack d’armure de ninja d’Iga et 4 styles de combat.

Rise of the Ronin est prévu pour le 22 mars 2024 sur PS5.