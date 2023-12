Sony annonce un DLC gratuit pour le 12 décembre pour God of War Ragnarök

C’est un peu la surprise du chef puisque Sony et son studio de Santa Monica ont décidé de lancer un DLC gratuit, oui j’ai bien écrit gratuit, pour God of War Ragnarök. Et il arrive la semaine prochaine.

Avant toute chose, Sony et Santa Monica Studio sont fiers d’annoncer que God of War Ragnarök a dépassé les 15 millions d’exemplaires vendus sur PS5 et PS4/Pro. C’est pour fêter ce succès que le studio a décidé de proposer gratuitement ce DLC.

Sony a donc profité des Game Awards 2023 pour annoncer un DLC gratuit qui plus est pour God of War Ragnarök. Cette annonce s’accompagne d’une autre surprise de taille à savoir la date de disponibilité. En effet, vous pourrez télécharger le DLC dès le 12 décembre prochain aux alentours de 18h heure française.

Ce DLC se prénomme tout simplement Valhalla. Il propose en fait de découvrir un mode de jeu différent d’un God of War normal. La mécanique de jeu s’apparente alors à un rogue-like, genre tellement à la mode en ce moment. Ce Valhalla est l’épilogue aux évènements de la campagne principale. De ce fait, il est conseillé d’avoir terminé l’histoire pour en profiter pleinement et ne pas se faire spoiler l’intrigue du jeu par des éléments de l’extension. Vous pouvez toutefois vous lancer sans avoir terminé la campagne et récupéré divers éléments. Valhalla est une expérience à part.

A l’instar de tout rogue-like, il s’agit d’une question de run. A chaque tentative, il faudra apprendre et s’adapter aux défis que propose Valhalla pour aller toujours plus loin et récupérer toujours plus de ressources pour améliorer de manière permanente Kratos.

Histoire de ne pas frustrer les joueurs, Valhalla va proposer 5 niveaux de difficulté. Evidemment plus le niveau de difficulté sera élevé et plus les récompenses seront intéressantes. A vous de peser entre la difficulté et le plaisir de jeu pour des récompenses de valeur.

God of War Ragnarök est disponible sur PS5 et PS4/Pro. L’extension Valhalla est prévue pour le 12 décembre 2023.