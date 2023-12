Baldur’s Gate 3 enfin disponible sur Xbox Series X et S

Disponible depuis l’été dernier, le tant plébiscité RPG des belges de Larian Studios arrive enfin sur les consoles Xbox Series après des semaines d’effort.

Jeu de l’année au Game Awards, Baldur’s Gate 3 va donc pouvoir s’installer dans les SSD des Xbox Series X et Xbox Series S à travers le monde après des mois de développement supplémentaires pour l’équipe de Larian Studios. La raison ? L’obligation de faire tourner tout titre Xbox Series X également sur la Xbox Series S. Autant dire que pour des jeux toujours plus complexes, cela devient de plus en plus un véritable challenge – un état de fait largement prévisible à l’annonce de la Xbox Series S si vous voulez mon opinion. De ce fait, Microsoft a semble-t-il fait une exception à sa politique puisque le constructeur a permis à Larian Studios de proposer un contenu non paritaire. En effet, si on peut jouer en coopération en écran splitté sur la XSX, les joueurs sur XSS ne pourront jouer en coopération qu’en ligne.

Toujours est-il donc que Baldur’s Gate 3 est enfin disponible sur les consoles Xbox Series et permettront à leurs propriétaires de découvrir un jeu d’une richesse incroyable pour peu que vous aimiez le genre RPG avec des combats tactiques. 4 mois après la version PC et 3 mois après la version PS5, les joueurs sur XSX/S vont pouvoir choisir parmi 12 classes et 11 races pour créer leur héros et se lancer dans une aventure en solo ou jusqu’à 4 joueurs en ligne.

Evidemment, les possesseurs de XSX/S ne partiront pas de la version initiale du jeu. Ils profiteront de tous les correctifs et toutes les améliorations qui ont été implémenté dans les autres versions depuis leurs sorties.

Baldur’s Gate 3 est disponible sur PS5, XSX/S et PC.