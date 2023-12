Exodus – Quand Mass Effect rencontre Interstellar

Les Game Awards 2023 ont été l’occasion de voir de nouveaux projets se dévoiler. Exodus en fait partie et si l’équipe d’Archetype Entertainment vous est inconnu, leur pedigree permet d’espérer une superproduction de qualité.

Basé à Austin au Texas, Archetype Entertainment est en effet composé de vétérans ayant travaillé dans des studios tels que Bioware, Naughty Dog, 343 Industries ou encore Blizzard. Autant dire qu’on est en droit d’espérer un titre de qualité.

Dévoilé par l’acteur Matthew McConaughey (Interstellar, Le Loup de Wall Street) qui participe au projet en prêtant sa voix à un personnage, Exodus est un action/RPG narratif – pas de live service donc à priori (ouf) – qui n’est pas sans rappeler la saga Mass Effect avec un intrigue qui semble tout droit sorti du film Interstellar de Christopher Nolan. Le pitch scénaristique repose sur le concept de la dilatation du temps décrivant la relativité du temps.

L’humanité a depuis longtemps fui la Terre mourante et s’est réfugié dans une autre galaxie. Celle-ci est plutôt hostile. Dans ce contexte, vous incarnez un Traveler, un explorateur de l’espace cherchant à voler des technologies et des armes extraterrestres pour permettre à l’humanité de combattre une race extraterrestre, les Celestials. Le problème est que tous vos déplacements dans l’espace impliquent une dilatation du temps dont la conséquence est un écoulement du temps différent pour vous et vos proches restés à la maison. Vos actes et vos décisions pourront avoir des impacts à grande échelle voire sur des générations. C’est en cela, qu’outre la présence de Matthew McConaughey, le pitch scénaristique fait. penser à Interstellar.

Côté jeu, pour le peu qu’on peut voir sur la première vidéo ci-dessous, il s’agit bel et bien d’un action/RPG à la Mass Effect où il faudra certainement progresser de mission en mission pour monter en niveau, trouver des artefacts, des armes et des technologies. Vous pourrez, comme dans Mass Effect, vous monter une équipe avec divers membres pouvant avoir leurs propres objectifs. Visuellement très riche, il ne reste plus qu’à espérer que le jeu final sera à la hauteur des promesses qu’implique un scénario intriguant. Personnellement j’adore le concept et je suis vraiment curieux de voir ce que cela peut donner et si le jeu parviendra à provoquer des émotions comme espérées par les développeurs dans des situations probablement inextricables pour les personnages.

Si vous voulez en savoir plus, l’équipe a déjà monté un site officiel ultra-complet avec un début de lore à explorer.

Exodus est prévu sur PS5, XSX/S et PC à une date indéterminée.