OD est le nom du projet d’Hideo Kojima pour Microsoft

Comme tous les ans, Hideo Kojima a fait une apparition au Game Awards. Pour cette année, il est venu avec un teaser pour évoquer son prochain projet, OD.

Alors que l’équipe de Kojima Productions travaille sur Death Stranding 2 sur PS5 avec une date de sortie pour le moment indéterminé – probablement courant 2024 avec un peu de chance – Hideo Kojima a déjà débuté son projet suivant et cette fois-ci il s’agira d’un titre signé avec Xbox.

Hormis la vidéo de teasing ci-dessous permettant d’avoir un aperçu du jeu des acteurs Sophia Lillis (D&D Honor Among Thieves), Hunter Schaffer (Euphoria) et Udo Kier (Flesh for Frankenstein), il est encore difficile d’imaginer ce que le titre sera. Pour sûr, travaillant en collaboration avec le réalisateur Jordan Peele (Get Out, Us, Nope), on s’attend à un jeu d’horreur même si Kojima le décrit à la fois comme un jeu, une film et un nouveau média.

Après le projet Silent Hills avorté par Konami et la fameuse démo P.T, Kojima a toujours l’intention de nous faire flipper. On verra ce que ce OD donnera mais soyez-en sûr, on n’est pas près de le voir sortir. Il faudra sans doute attendre au bas mot deux bonnes années.

Etant donné qu’il s’agit d’un projet financé par Xbox, attendez-vous aussi à une exclusivité sur les Xbox et probablement PC.

Patience donc et en attendant voici le teaser ci-dessous.