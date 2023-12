La saga Mana revient avec Visions of Mana prévu pour 2024

Ceux qui ont connu la Super Nintendo doivent certainement avoir un beau souvenir de la saga Mana de Square notamment son plus populaire épisode, Secret of Mana. Square Enix prépare enfin un nouveau volet pour 2024.

Nommé Visions of Mana, il s’agit toujours d’un action/RPG dans un univers manga à la direction artistique très réussi à en juger par la vidéo et les images ci-dessous. Square Enix va proposer une aventure inédite en suivant le périple d’un héros nommé Val. Gardien d’âmes, il est chargé de protéger son amie d’enfance. A lui de l’escorter jusqu’à l’Arbre de Mana. Attendez-vous à des environnements ultra-colorés et un gameplay hack’n slash mixé avec divers sorts que nos personnages auront et pourront améliorer au fur et à mesure de leur progression.

Hormis le fait qu’on aura droit à design par Airi Yoshioka et des musiques par les compositeurs de la saga Mana comme Hiroki Kikuta, Tsuyoshi Sekito et Ryo Yamazaki, on n’en sait pas beaucoup plus pour le moment. Il va falloir attendre encore quelques mois avant que Square Enix n’en montre plus et donne plus d’informations.

Visions of Mana est prévu sur PS5, XSX/S, PS4/Pro et PC pour courant 2024.