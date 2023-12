Découvrez un run de God of War Ragnarök Valhalla jusqu’en 4K HDR

Sony et Santa Monica Studio ont fait une belle surprise aux fans de God of War en annonçant une extension gratuite au dernier épisode God of War Ragnarök.

Nommée Valhalla, cette extension ajoute un mode totalement inédit à God of War Ragnarök. Dans ce mode, Kratos va se retrouver au Valhalla dans un gameplay typé rogue-like. A chaque run, Kratos va pouvoir récupérer diverses récompenses pour s’améliorer afin de pouvoir aller toujours plus loin. Le concept même d’un rogue-like n’est-ce pas?

Pour que vous voyiez à quoi cela ressemble, je vous propose donc une vidéo capturée sur la version PS5 en mode performance avec un 60FPS parfait. Ce mode est plutôt prenant même pour un joueur qui n’aime pas les rogue-like comme votre serviteur. Les combats sont plaisants et on se prend au jeu à retourner encore et encore au Valhalla pour améliorer son Kratos.

Pour voir la vidéo, cliquez sur le lien qui vous emmènera sur Youtube en raison de la restriction d’âge à 18 ans.

God of War Ragnarök Valhalla est disponible sur PS5 et PS4/Pro.