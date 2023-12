Naughty Dog abandonne son projet de jeu multijoueur dans l’univers de The Last of Us

L’univers de The Last of Us semble avoir fortement inspiré Naughty Dog. L’équipe avait décidé de créer un jeu multijoueur se déroulant dans le même univers. après des années de développement, ils abandonnent.

C’est via le blog officiel de Naughty Dog qu’on apprend donc l’abandon du projet multijoueur de The Last of Us. L’équipe californienne y travaillait depuis des années. Plus précisément, une partie de l’équipe y bossait depuis le début du développement de The Last of Us Part II.

Malgré un développement qui semblait se dérouler correctement selon les dires de l’équipe avec un gameplay prometteur, Naughty Dog a dû se rendre à l’évidence. L’ambitieux projet aurait impliqué des ressources importantes pour soutenir le jeu pendant des mois ou des années, ressources que l’équipe n’avait pas s’ils voulaient continuer à développer des jeux narratifs.

C’est donc dans ce contexte que Naughty Dog a pris la décision d’abandonner son projet de jeu multijoueur dans l’univers The Last of Us. L’équipe confirme d’ailleurs travailler sur plus d’un projet actuellement – en dehors du remaster de The Last of Us Part II pour la PS5 à sortir le mois prochain et que nous avons déjà reçu à la rédaction.

Dommage donc pour tous ceux qui espéraient pouvoir découvrir ce projet multijoueur. Personnellement, je suis plus intéressé par les projets en cours de développement chez Naughty Dog. J’aimerais qu’ils délaissent un peu The Last of Us pour proposer quelque chose de nouveau ou retourner à leurs vieux amours comme un nouveau Jak & Daxter peut-être ? 😉