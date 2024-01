Bandai Namco dévoile la date de sortie de son action/RPG Sand Land

Dévoilé il y a déjà un moment, Bandai Namco n’avait pas donné de date précise pour se lancer dans cette adaptation d’une des autres oeuvres d’Akira Toriyama. C’est donc chose faite.

Les fans d’Akira Toriyama, d’action/RPG et les curieux vont pouvoir découvrir la toute dernière création de Bandai Namco le 26 avril 2024 sur PS5, XSX/S, PS4/Pro et PC.

Pour rappel, Sand Land va vous faire incarner Beelzebub, le prince des démons. Accompagné par le shérif Lao et un certain Thief, il va falloir explorer un vaste désert tout en affrontant une armée. Pour cela vous allez pouvoir utiliser des véhicules qu’il sera possible de customiser. L’objectif est de trouver une source d’eau légendaire pour mettre fin à une terrible sécheresse.

Pour la sortie, Bandai Namco a prévu trois éditions déjà disponible en précommande :

Édition Standard

Jeu de base

Édition Deluxe

Jeu de base

Speed Demon Pack

Ensemble de mobilier Mon salon : Base militaire

Ensemble de mobilier Mon salon : Planque

Ensemble d’autocollants Beelzebub

Édition Collector

Jeu de base

Speed Demon Pack

Ensemble de mobilier Mon salon : Base militaire

Ensemble de mobilier Mon salon : Planque

Ensemble d’autocollants Beelzebub

Figurine Beelzebub exclusive du jeu

Ensemble de cartes postales

Steelbook

Si vous décidez de précommander, un bonus in-game est prévu sous la forme d’un Survivalist Camo Pack.

