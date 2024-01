Bethesda Softworks dévoile enfin son Indiana Jones et le Cercle Ancien

Annoncé il y a deux ans, le projet Indiana Jones de Bethesda Softworks se montre enfin. Les fans d’Indy devraient adorer ce jeu d’action/aventure en vue subjective qui semble très prometteur.

Bethesda Softworks a confié à l’équipe de MachineGames, à qui on doit tous les épisodes de la saga Wolfenstein depuis une décennie, la lourde tâche de proposer un jeu d’action/aventure autour du célèbre héros incarné sur le grand écran par Harrison Ford.

Pour ce projet intitulé Indiana Jones et le Cercle Ancien (Indiana Jones and The Great Circle en VO), MachineGames a opté pour un jeu d’action/aventure en vue subjective – avec quelques séquences à la troisième personne. L’histoire est inédite et se déroule entre Les Aventuriers de l’Arche Perdue et La Dernière Croisade. En 1937, Indy va devoir combattre de sinistres forces qui cherchent à trouver le secret d’un pouvoir ancestral lié au Cercle Ancien. Indy va devoir explorer bien des lieux telles que les pyramides en Egypte, le Vatican, les temples engloutis de Sukhothaï et d’autres environnements encore non dévoilés. Le jeu proposera un mélange d’exploration, de puzzles à résoudre et bien entendu d’action avec le célèbre fouet de notre archéologue préféré pour frapper ou désarmer les ennemis mais aussi pour lui permettre d’atteindre des zones autrement inaccessibles. Il pourra également utiliser des armes à feu ainsi que ses poings évidemment. Il ne s’agit toutefois pas d’un shooter comme c’était le cas avec les Wolfenstein. Ici, il faudra faire preuve de débrouillardise pour ne pas succomber face aux pièges et aux ennemis.

La bonne nouvelle c’est que cet Indiana Jones et le Cercle Ancien devrait sortir cette année 2024 – probablement pour la fin de l’année à mon avis.

Indiana Jones et le Cercle Ancien est prévu sur XSX/S et PC pour 2024.