Test – The 7th Guest VR – Une réinterprétation immersive

BLOC INFO Date de sortie 19 octobre 2023 Editeur Vertigo Games Développeur Vertigo Games Genre Aventure, Puzzle Machines PS VR2, Meta Quest, Steam VR PEGI 16

The 7th Guest avait marqué en son temps – 1993 – les joueurs sur PC. Les plus anciens d’entre vous l’ont peut-être connu. En voir une sorte de remake/réinterprétation en VR peut certainement attirer bien des curieux, moi en premier. Mais le résultat est-il à la hauteur ?

Pour l’avoir connu à l’époque – je bossais à la rédaction du magazine Génération 4 en ce temps-là – The 7th Guest m’avait marqué non pas par la qualité du jeu en soi mais par ce qu’on appelait son approche FMV (Full Motion Video). C’était à l’époque un peu les prémices des jeux sur CD-Rom où pour obtenir des graphismes léchés avec des animations, les développeurs avaient opté pour des jeux disons interactifs où tous les mouvements et toutes les actions étaient précalculés et enregistrés sous la forme de vidéos que le PC jouait successivement. Depuis, évidemment, les technologies ont bien évolué et la 3D a tellement gagné en réalisme qu’on aurait pu penser à un remake en Unreal Engine par exemple.

Que nenni ! Vertigo Games s’est dit qu’un remake en VR serait plus intéressant et bien plus immersif pour sûr pour ce jeu un brin flippant, genre idéal pour la réalité virtuelle. On aurait pu s’attendre à une adaptation plus ou moins basique du titre originel mais là encore il n’en est rien. Vertigo Games a fait un énorme effort pour transposer le jeu dans un véritable manoir en 3D que vous pourrez explorer à votre guise tout en tentant de résoudre divers puzzles. C’est donc un véritable travail de création que l’équipe a consenti et le résultat est plutôt sympathique. De la version originelle, les développeurs ont conservé le pitch de départ à savoir un manoir hanté avec divers évènements plus ou moins flippants et nombre de puzzles à résoudre. Mais pour apporter de la nouveauté, ils ont créé des puzzles dans leur grande majorité inédits. Le gameplay est toutefois relativement classique pour un titre VR puisqu’on peut se déplacer de point à point ou en toute liberté auquel cas il ne faut pas souffrir de cybercinétose. Vos actions se font évidemment avec le mouvements des PlayStation VR Sense de manière assez naturelle.

L’intrigue se déroule donc dans un manoir où 6 personnages ont été invité par un mystérieux fabricant de jouets. Il les défie avec divers puzzles. Le premier qui résoudra tous les mystères du manoir aura tout ce qu’il désire. Mais votre aventure à vous en tant que joueur se déroule bien des années après. Vous arrivez également dans le manoir désormais tombé en désuétude. Grâce à une sorte de lanterne magique, vous allez pouvoir voir le manoir dans son état de l’époque mais aussi voir diverses scènes qui se sont déroulés avec les 6 invités. Au fur et à mesure qu’on résout les énigmes, l’histoire avance avec de nouvelles scènettes et d’autres puzzles à résoudre dans les différentes pièces de ce manoir.

Techniquement, The 7th Guest VR est plutôt réussi avec l’intégration de personnages avec de la vidéo volumétrique plutôt bien intégrée permettant d’apprécier des personnages fantomatiques joués par de véritables acteurs. Graphiquement c’est suffisamment soigné pour offrir une bonne immersion dans ce manoir un brin flippant – non ce n’est pas un jeu d’horreur quand même mais plutôt du niveau de l’attraction de la maison hantée à Disneyland si vous voyez ce que je veux dire. Comme d’habitude, l’immersion est soutenue par une bonne ambiance sonore.

Sans être ultra-original ou d’une grande prouesse technique, The 7th Guest VR offre une aventure sympathique pour qui veut se faire un tout petit peur tout en faisant travailler ses neurones pendant quelques heures.