Warhammer 40000 Chaos Gate Daemonhunters arrive bientôt sur consoles

Après la version PC, le jeu de stratégie/tactique au tour par tour inspiré par l’univers Warhammer 40000 va enfin débarquer sur consoles dès le mois prochain.

Sorti au printemps 2022 sur PC, Warhammer 40000 Chaos Gate Daemonhunters avait trouvé son public PC fan de jeux tactiques et d’amoureux de la franchise Warhammer 40000. Mais les joueurs consoles ne pouvaient y goûter. Frontier Foundry et Complex Games vont enfin remédier à cela avec une sortie sur PS5, XSX/S, PS4/Pro et Xbox One/X dès le 20 février prochain. Si le jeu vous intéresse, les précommandes sont déjà ouvertes pour non seulement profiter d’une réduction de 15% sur le prix normal de 45€ mais aussi pour obtenir deux objets bonus.

Pour rappel, Warhammer 40000 Chaos Gate Daemonhunters va vous faire prendre le commandement des Chavaliers Gris, une unité pour combattre les forces corrompues du Chaos dans une campagne scénarisée. A vous de diriger votre escouade de Chevaliers Gris dans un combat en tour par tour. Il faudra améliorer votre base d’opérations, construire de nouveaux bâtiments et diriger la R&D pour garder une chance de battre vos ennemis à travers diverses missions. Les membres de votre escouade possèdent des capacités et des compétences propres. Vous pourrez en débloquer d’autres ou les spécialiser selon 4 classes.

Warhammer 40000 Chaos Gate Daemonhunters sortira sur PS5, XSX/S, PS4/Pro et Xbox One/X le 20 février 2024. Il est déjà disponible sur PC/