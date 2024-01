Foamstars sera disponible gratuitement pour les abonnés PlayStation Plus

Même si Square Enix n’aime pas la comparaison, Foamstars, le jeu d’action compétitif à 4 contre 4 qui n’est pas sans rappeler Splatoon de Nintendo, va être accessible gratuitement aux abonnés PlayStation Plus.

Prévu uniquement sur PS5 et PS4/Pro pour le moment, Foamstars est donc confirmé pour une disponibilité le 6 février prochain pour tous les abonnés PlayStation Plus. Il fera partie des jeux gratuits mensuels dès le 6 février donc. Les abonnés pourront le récupérer gratuitement jusqu’au 4 mars 2024 date à laquelle d’autres titres prendront sa place. Si vous n’êtes pas un abonné PlayStation Plus, Foamstars sortira officiellement le 5 mars 2024 pour un prix de 30€ environ.

Square Enix compte soutenir son titre puisque des mises à jour saisonnières gratuites tout au long de l’année sont prévues. Ces saisons ajouteront de nouveaux modes de jeu, de nouvelles cartes ou encore de nouveaux personnages et divers objets cosmétiques. Pour les fans, un pass saisonnier premium sera proposé pour 6€.

Au lancement, Foamstars proposera 3 modes multijoueurs PvP : chasse à la star, survie en milieu mousseux et sortie canard en caoutchouc. Pour celles et ceux qui préfèrent le PvE, le jeu proposera deux modes Foamstar et Missions d’escouade.

Pour rappel, Foamstars est un shooter où des équipes vont s’affronter dans des arènes à coup de mousse. Les fans de soirée mousse apprécieront ce délire en solo ou en équipe jusqu’à 4 combattants.

Foamstars sera disponible le 5 mars 2024 sur PS5 et PS4/Pro. Les abonnés PlayStation Plus auront accès au jeu gratuitement dès le 6 février 2024.