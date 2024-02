Visions of Mana sortira à l’été 2024

La saga Mana de Square Enix a ses fans et cela faisait un moment qu’on espérait voir un nouvel opus. Il ne reste donc plus trop longtemps à attendre.

Visions of Mana est donc le premier titre de la saga depuis une bonne quinzaine d’années. Même si on a eu droit à quelques remakes plus ou moins réussis une nouvelle aventure était espérée par les fans. A travers la vidéo ci-dessous, vous allez pouvoir découvrir le monde de Mana réimaginé avec divers créatures et monstres en tous genres. Visions of Mana ajoutera de nouveaux éléments comme les combats contre des créatures aériennes ou encore de nouveaux compagnons pour suivre le héros. Les esprits élémentaires de la saga sont prévus. Ils pourront aider les joueurs lors des combats en prenant la forme d’objets spécialisés donnant un effet particulier aux armes qui en disposeront.

La bande originale sera d’une grande richesse puisque Square Enix annonce une centaines de morceaux pour illustrer musicalement votre périple.

Visions of Mana sortira pendant l’été 2024 sur PS5, XSX/S, PS4/Pro, Xbox One/X et PC.