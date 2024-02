Nouveau trailer et nouvelles images pour Saga Emerald Beyond

Non content de ramener la saga Mana à la vie, Square Enix prépare aussi le retour de la série des SaGa avec un nouvel opus, SaGa Emerald Beyond.

L’éditeur nippon l’avait annoncé en septembre dernier. Ce nouveau SaGa Emerald Beyond devrait reprendre bien des ingrédients qui ont fait le succès de la série avec, évidemment, une présentation nettement plus moderne.

La vidéo présentée ci-dessous et la galerie d’images permet de découvrir deux des protagonistes du jeu, Bonnie et Formina, toutes deux recrues de la police en charge de l’enquête sur une tentative d’assassinat du président de Capitol City. Elles devront visiter divers mondes pour découvrir la vérité.

Pour rappel, SaGa Emerald Beyond devrait permettre de découvrir plusieurs scénarios en fonction du personnage choisi et d’explorer de nombreux mondes où pullulent monstres et ennemis. En tout on devrait avoir 5 histoires à dérouler.

SaGa Emerald Beyond est prévu sur PS5, PS4/Pro, Switch, PC, iOS et Android pour le 25 avril 2024.